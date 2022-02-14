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الجامعة الأردنية تحقّق مع طالب شارك في وقفة ضد التطبيع

الجامعة الأردنية تحقّق مع طالب شارك في وقفة ضد التطبيع
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أحيل أحد طلاب الجامعة الأردنية، اليوم، إلى التحقيق، على خلفية مشاركته في وقفة مناهضة للتطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

العالم-الاردن

وأوضحت «كتلة التجديد العربية»، وهي تجمّع طلابي في الجامعة، أن «عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية حوّلت عضواً من كتلة التجديد العربية إلى التحقيق على خلفية وقفة رافضة للتطبيع نظّمتها القوى الطلابية قبل شهرين، احتجاجاً على مشاركة مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في ملتقى تطبيعي».

وقال الطالب المحال إلى التحقيق، ورد العلان، اليوم، عبر «تويتر»: «تمّ تحويلي من قبل إدارة الجامعة الأردنية لمكتب القضايا الطلابية وذلك على إثر وقفة مناهضة للتطبيع داخل الجامعة»، مضيفاً إن «الجامعة الأردنية كانت نبراساً لمواجهة التطبيع ولن نقبل بأن تكون أقلّ من ذلك».

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