الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي

الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، في إفادة صحفية يومية بأن سفارة بلاده في أوكرانيا تعمل كالمعتاد وبشكل طبيعي.

العالم-اسیا والباسفیک

تأتي تلك التصريحات بعدما زعمت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، كما أعادت تأكيد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي.

يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.

روابط ذات صلة

بايدن يجدد لزيلينسكي التأكيد على دعم واشنطن لكييف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطار التنسيقي يجتمع اليوم لبحث تطورات الوضع السياسي

إخماد 4 حرائق نشبت في مواقع مختلفة في درعا

 على خطى الرئيس الفرنسي..المستشار الألماني يزور أوكرانيا اليوم

الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي

بالفيديو.. مدير المركز العربي للدراسات: الجزائر تسعى دائما الى نشر ثقافة محاربة الاستعمار

بالفيديو.. ناشط سياسي: الدول الافريقية لا تريد عودة الاستعمار الى القارة