الخارجية الصينية: سفارتنا في أوكرانيا تعمل بشكل طبيعي

العالم-اسیا والباسفیک

تأتي تلك التصريحات بعدما زعمت الولايات المتحدة، أمس الأحد، أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، كما أعادت تأكيد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على روسيا حال غزوها أوكرانيا ستؤثر على الصين لأنها ستستهدف النظام المالي الروسي.

يشار إلى أن تصعيدا كبيرا تشهده العلاقات الأمريكية الروسية، بعد ترويج واشنطن ودول غربية لحشد روسي على الحدود الأوكرانية يستهدف غزو كييف، وهو الأمر الذي ترفضه روسيا وتنفيه بالكلية، مؤكدة على مطالبها بضمانات أمنية.