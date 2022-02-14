ضبط 5 أطنان من الأدوية المهربة وسط العاصمة بغداد

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالادوية المهربة وغير المرخصة من خلال ورود معلومات بوجود مذخر يتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش الصحة".

واضافت ان "العملية اثمرت عن تفتيش احد المذاخر وضبط كميات كبيرة من الادوية وتقدر بخمسة طن والقاء القبض على متهمين اثنين بمنطقة السعدون في بغداد".

وتابعت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".