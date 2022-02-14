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الرئيس الترکی يغادر إسطنبول متوجها إلى أبوظبي

الرئيس الترکی يغادر إسطنبول متوجها إلى أبوظبي
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر اليوم الإثنين، مطار أتاتورك في إسطنبول متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

العالم-ترکیا

وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن طائرة أردوغان أقلعت إلى الإمارات في الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويضم وفد أردوغان إلى الإمارات وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والنقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي.

كذلك يضم الوفد، نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، المتحدث باسمه عمر جليك، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وفق المصدر ذاته.

ومساء أمس الأحد، أضاء برج خليفة في دبي، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة أرودغان، مع عزف النشيد الوطني التركي، وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.

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