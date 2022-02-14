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الإعلامية جيهان عبد النبي تشيد برواد تويتر البحرينيين

الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت مقدمة برنامج "حديث البحرين" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت ان لدى الشعب البحريني وعي سياسي عالي جدا، اتضح عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافتها في برنامج "صباح جديد" قالت الزميلة جيهان عبد النبي بدران ان التواصل الاجتماعي هو المتنفس الوحيد للشعب البحريني لمواصلة حراكه الثوري المطالب بالحرية وانهاء الهيمنة الغربية على البحرين.

وأضافت ان النظام البحريني اصدر قرارات رسمية للتضيق على منصات التواصل مؤكدة ان التعتيم الاعلامي لم يمنع الشعب البحريني من مواصلة الطريق، مشيدة برواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في نقل الحقيقة صوتا وصورة وعبر التغريدات.

الزميلة جيهان عبد النبي بدران دعت النظام البحريني الى الحوار عبر برامجها التلفزيونية والمنصات الاعلامية التي تديرها.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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