سبب تصاعد عمليات المقاومين في الاراضي الفلسطينية

العالم – العين الإسرائيلية

اشار منسق شبكة "قادرون معا" د. وليد محمد علي في حوار مع قناة العالم الى ان تصاعد عمليات المقاومين يؤكد ان الضفة الغربية واراضي فلسطين 1948 والمجتمع الفلسطيني يتجه نحو"المجتمع المقاوم" وهذا الذي لا يمكن هزيمته.

ونوه محمد علي الى ماذكرته وسائل الاعلام العبرية هم الان يتحسسون على رؤوسهم بعد فشل ما يسمى بالحائط الذكي الذي اقاموه على غزة حيث ان شباب غزة عزّل من السلاح يدخلون داخل فلسطين بعد وجود الجهاز الذكي ويحرقون المعدات الهندسية التي تعمل لتحصين وفحص وكشف جاهزية هذا الجهاز.

ويبحث برنامج "العين الاسرائيلية" في تصويب الاعلام الاسرائيلي جل اهتمامه على منظومات الدفاع الجوي التي اعلنها الأمين العام لحزب الله وفتح باب النقاش عن مدى تطور هذه المنومة لدى حزب الله.

ويسلط البرنامج الضوء في انشغال الاوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية بالصواريخ الايرانية الاستراتيجية بعيدة المدى التي كشف الغطاء عنها اخيرا مثيرة خشية وقلقا من امتلاك ايران هذه المنظومة المتطورة التي تشكل خطرا جسيما على الكيان ووجوده.

ويتناول البرنامج المواقف التي اتخذها سماحة السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله في مقابلته المطولة مع قناة العالم التي لازالت تثير ردود الفعل داخل الكيان الصهيوني ولاسيما ما يتعلق بما كشفه عن امتلاك حزب الله منظومات للدفاع الجوي ضد المسيرات الاسرائيلية.

وعن سبب اثارة كلام السيد حسن نصر الله عن منظومات للدفاع الجوي ضد المسيرات الاسرائيلية هلعا كبيرا لدى كيان الاحتلال أكد وليد محمد علي ان السبب الرئيسي يتمثل في ان هذا الكيان قام على فكرة على انه قام بالقوة وما لا يستطيع تحقيقه بالقوة يستطيع تحقيقه بالقوة الاكبر ، وهو يدرك انه اذا فقد هذه القوة فقد الذراع الطويلة القادرة والجيش القوي القادر على فرض معركة وينتصر بها بسرعة فهو يفقد وجوده، بمعنى ان وجوده مرتبط بقدرته وبقوته.

وأضاف وليد محمد علي ان الكيان الاسرائيلي سبق وان قام بتجربة حزب الله في مفاجآت سابقة حيث يتذكر ما حدث في عدوان 2006 وكيف شل سلاح البحر عن دوره وهو لا يخشى من موضوع المسيرات، الذي اصبح امرا واقعا وتحقق ما قبل عامين بل يخشون على حركة سلاح الجو الصهيوني في اجواء لبنان وسوريا، وانه فيما لو امتلك حزب الله منظومات الدفاع الجوي يعني ان نقطة القوة الاخيرة التي يمتلها العدو الصهيوني قد انهارات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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https://www.alalam.ir/news/6043028