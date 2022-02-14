الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في "الحضيض"

العالم-روسيا

وقالت الولايات المتحدة، أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكنها نفت مرارا وجود أي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن العلاقات في جوانب أخرى لا يزال يشوبها التوتر.