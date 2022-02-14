الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في "الحضيض"

الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن وصلت إلى "الحضيض" على الرغم من تزايد الحوار الثنائي، أخيراً، وذلك وسط اعتراضات غربية على تدريبات عسكرية كبيرة تجريها روسيا قرب حدودها مع أوكرانيا.

العالم-روسيا

وقالت الولايات المتحدة، أمس الأحد، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت ويمكن أن تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم، وأكدت تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا، لكنها نفت مرارا وجود أي نية لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف "بهستيريا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن هناك قنوات محددة للحوار، ومن بين الإيجابيات التواصل بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، حيث تحدثا عبر الهاتف يوم السبت، لكن العلاقات في جوانب أخرى لا يزال يشوبها التوتر.

روابط ذات صلة

البنتاغون: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات استباقية ضد روسيا بسبب أوكرانيا

البيت الأبيض: لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء "الغزو الروسي لأوكرانيا"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جمعية الوفاق البحرينية تشيد بدعم قناة العام للشعب البحريني

بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يصل الى النجف الأشرف

الكرملين يؤكد أن العلاقات بين موسكو وواشنطن في "الحضيض"

في برقية لقائد الثورة الاسلامية.. هنية: انتصار الثورة الاسلامية جسد حصنا منيعا بوجه الإرهاب الصهيوامريكي

فرنسا..سقوط 7 قتلى على الأقل في انفجار تلاه حريق في منطقة بيرينيه أورينتال

مصريون: الدولة السورية عصية على كل أعدائها