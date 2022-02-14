تشييع جثمان الشهيد 'أبو صلاح' في اليامون وسط هتافات بدعم المقاومة

العالم ـ فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي متوجها نحو بلدة اليامون؛ حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وشارك في موكب التشييع مئات المواطنين حضروا من مناطق متفرقة بالضفة، الذين أدوا صلاة الجنازة وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدماء الشهداء.

كما أشاد المشيعون ببسالة المقاومة التي تصدت لقوات الاحتلال في السيلة الحارثية، وشددوا على ضرورة دعمها وإسنادها بكل الوسائل المتاحة لتأخذ دورها في الدفاع عن أبناء شعبنا والتصدي لجرائم الاحتلال.

حماس: تصعيد المقاومة بكل أشكالها سيكون الرَّد العملي على الاحتلال ومستوطنيه

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس لجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهيد فلسطين الفتى البطل "أبو صلاح"، وتوجهت بالتحيّة لأبناء شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين القسَّام؛ مشددة على أن "مشهد الثورة الذي رسمته محافظة جنين بالرَّصاص، وبكل ما يملكه المقاومون الأبطال، يؤكّد مجدّداً على أنَّ خيار المقاومة هو القادر على الرَّد على عدوان الاحتلال، ودحره عن أرضنا".

وأضافت حماس: أن "مواصلة الاحتلال سياسته العدوانية في العقاب الجماعي لعائلات المقاومين، ستتحطّم أمام صمود أبناء شعبنا وبطولته، وإصراره على مواصلة درب المقاومة حتّى التّحرير والعودة؛ ففلسطين تستحق منّا كلّ التضحيات".

وأكدت أن "تصعيد المقاومة بكل أشكالها سيكون الرَّد العملي على الاحتلال ومستوطنيه؛ فتصاعد العدوان، وسرقة الأرض، ومهاجمة المنازل، وتشريد العائلات من منازلها في حيّ الشيخ جراح والنقب، ستكون وقوداً لثورة شعبنا في أماكن تواجده كافة؛ فمعركة الأرض والهُوية واحدة، وسنخوضها بكلّ اقتدار وقوَّة".

وكان "أبو صلاح" أصيب برصاصة في رأسه أثناء تواجده داخل سيارة نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلن عن استشهاده في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وجابت مسيرة غاضبة شوارع مدينة جنين ومخيمها عقب الإعلان عن استشهــاده، بينما أعلنت فعاليات جنين الحداد الشامل اليوم، على روحه.

وشهدت بلدة السيلة مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق مقاومين النار على قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وأقر جيش الاحتلال بتعرض قواته للرصاص بكثافة من فلسطينيين في السيلة الحارثية، وأعلنت كتيبة جنين تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة صوب جنود الاحتلال في البلدة.

وفجرت قوات الاحتلال منزل أحد أبطال عملية "حومش" الأسير محمود جرادات، بعد هدم أجزاء منه؛ حيث أصيب اثنان من جنود الاحتلال إثر سقوط سقف المنزل عليهما.