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مباحثات تركية قطرية حول تعزيز التعاون العسكري

مباحثات تركية قطرية حول تعزيز التعاون العسكري
الإثنين ١٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

بحث السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو، في لقاءات منفصلة مع مسؤولين في القوات المسلحة القطرية تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

العالم- قطر

وذكرت السفارة التركية على تويتر أن كوكصو “أجرى زيارة ودية إلى الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية”.

كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قائد القوات البرية اللواء الركن سعيد حصين الخيارين، اجتمع مع السفير التركي، وناقش معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/ حزيران 2017، ودخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

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مباحثات تركية قطرية حول تعزيز التعاون العسكري

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