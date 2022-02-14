شاهد..حي الشيخ جراح خلف قضبان الاحتلال

العالم - مراسلون

حواجز حديدية وشرطية تمنع الدخول والخروج الا لمن يقطن داخل الحي ونشر المزيد من كاميرات المراقبة لتشديد الحصار وما يحصل فصل عنصري ينفذ بحق هذا الحي المقدسي.

وقال محمد بدر وهو احد سكان حي الشيخ جراح المحاصر: "الوضع صعب كما ترون، حتى اطفالنا عندما يذهبون الى المدارس لا يدعونهم يدخلون، الان خرجت اتفقدهم اولادي يرجعون من الدوام المدرسي لايقبلون ان يدخلوهم الا بعد ما قلت لهم انهم اولادي، وضع صعب جدا وثع لايرثى له المستوطنين من جهة وشرطة الاحتلال من جهة وضع مخيف والله لا ننام نخاف ان يحرقوا علينا البيت او يعملون اي شيء ثاني الله يعلم ماذا يفعلون".

وتزامنا مع هذا الحصار الامني لحي الشيخ جراح توفر الحماية الامنية للمتطرف عضو الكنيست بن غفير وخيمتة ومن معه من المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على كل من يتواجد داخل الحي فيما دعت القوى الوطنية والاسلامية داخل القدس للنفير العام والتصدي والثبات بوجه ما يحصل.

وقال اياد بشير القيادي في حركة فتح بالقدس: "ليس غريب على المقدسيين المقدسيين في كل حالة يهبون لوحدهم ياتون يحشدون حتى نيل حقوقنا ومطالبنا اتجاه هذا الاحتلال الغاشم هو دائما وابدا سياسته التطهير العرقي".



ويتواصل التزايد بعدد المصابين والمعتقلين من أهالي الحي والمتضامنين معهم مع تواصل المواجهات بين الحين والاخر مع قوات الاحتلال ومستوطنيه.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..