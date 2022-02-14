خطيب الأقصى: لا يجوز الاستسلام لاعتداءات الاحتلال وقراراته

العالم ـ فلسطين

وشدد صبري أثناء زيارته لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة للتضامن مع أهالي الحي المهددين بالترحيل وهدم منازلهم، على أن قرارات الاحتلال غير شرعية وغير إنسانية وغير حضارية.

وأوضح صبري أن شعبنا المقدسي شعب مرابط ثابت متمسك بحقه، يدافع عن حقوقه دفاع العقيدة والإيمان، لأن هذه البلاد مقدسة، والدفاع عنها رباط ونحن أمناء عليها، ولا يجوز أن نفرط فيها أو أن نستسلم للقرارات الجائرة.

وبيّن صبري أن تواجده في الحي اليوم للتضامن مع الأهالي، والوقوف إلى جانب عائلة "سالم" وسائر سكان حي الشيخ جراح.

وأكد صبري على أن ما يحدث اليوم في حي الشيخ جراح والقدس بشكل عام هي حرب وجود أو عدم وجود، وتطهير عرقي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمّل صبري سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ما يجري، منوهًا أن حكومة الاحتلال هي من تساند المستوطنين المتطرفين في إرهابهم واعتداءاتهم على السكان الآمنين.

وثمّن صبري جهود المرابطين الثابتين في منازلهم وأرضهم، والرافضين لقرارات الاحتلال والذين لا يرهبهم إرهاب المستوطنين.

وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنوه اقتحاماتها واعتداءاتها على السكان في حي الشيخ جراح، وسط دعوات للتصدي لهذه الاعتداءات والرباط في الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المسن نادر شريتح على بعد أمتار من منزل الحاجة فاطمة سالم واستولت على كاميرات المراقبة، كما اقتحمت منزلي عائلتي غزاوي والحسيني.

واقتحم نائب رئيس "بلدية الاحتلال" في القدس "ارييه كينج" يرافقه عضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غفير" وعضو كنيست آخر، أرض عائلة سالم.