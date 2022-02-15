باريس سان جيرمان ضد الريال.. الملكي يتفوق تاريخيا على بطل فرنسا

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ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفريقين:

10 مناسبات على مر التاريخ جمعت بين الفريقين ، وتمكن ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، مقابل 3 هزائم و3 تعادلات.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا فقط، فإن ريال مدريد يملك أفضلية واضحة على منافسه الباريسي، حيث تواجها في 6 مناسبات، وحقق الريال الانتصار 3 مرات، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة فقط.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في عقر داره وحسم الصعود قبل مباراة العودة في إسبانيا.

فيما يسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياغو بيرنابيو.

ودائما ما تكون مواجهات باريس سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة والندية خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، فيما تعادلا بالإياب 2-2.

وخرج سيرجيو راموس من حسابات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لتأثره مرة أخرى بمشاكل في الكاحل، حيث تدرب قلب الدفاع وحده طوال هذا الأسبوع، بينما يسعى كريم بنزيما نجم ريال مدريد للمشاركة أمام باريس سان جيرمان بالرغم من تحذير الأطباء بالمخاطرة باللاعب لعدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة خلف مانشستر سيتي "المتصدر"، بينما تأهل ريال مدريد بعد التواجد في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة.

واختار "يويفا" الإيطالي دانييلي أورساتو حكما لقمة باريس سان جيرمان وريال مدريد، ويساعده مواطنيه شيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، ودانييلي تشيف حكما رابعا، وماركو دي بيلو لتقنية حكم الفيديو.