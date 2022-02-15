ايران تشد الحبال في المراحل الاخيرة من مفاوضات فيينا

العالم - ايران

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال ان تاريخ واشنطن في التنصل من التزاماتها يعد اكبر تهديد لأي اتفاق في فيينا. وأضاف في تغريدة ان الغاء العقوبات الواقعي عن بلاده هو حصول طهران على مصالحها الاقتصادية بشكل ثابت وقاطع، مشدداً على ضرورة التحقق من صدقية الغاء الحظر واعطاء الضمانات لان هذا الامر جزء لايتجزا من اي اتفاق جيد.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان عدم تراجع بلاده عن خطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا حتى تحقيق جميع مطالبها بشان الغاء الحظر وتقديم الضمانات الحقيقة. وخلالَ اتصالٍ هاتفي مع نظيرِه الأوروبي جوزيب بوريل راي عبداللهيان انّ تلاعبَ الغرب المتكرر بالنص، وافتقارَهُ للإرادة الجادة من اجلِ التوصل الى اتفاقٍ جيد يمكنُ الاستنادُ اليه، هو السببَ في إطالةِ أمدِ المحادثاتِ الجارية في فيينا.

الوزير الايراني وخلال اتصال هاتفي اخر، مع نظيرته البريطانية ليز تراس دعا الأطرافَ المتفاوضة مع ايران الى إبداءِ الجدّية، وتحمُّلِ المسؤولية للتوصل الى الاتفاق. مشيرا إنّ الوصولَ الى هذه المرحلة من المحادثات يأتي بسببِ النهجِ المنطقي الذي اتخذَه الجانبُ الايراني، وشددَ على الحاجة إلى اتفاقٍ على نصٍ واحد، ومراعاةِ المطالبِ المشروعة لإيران. من جهتها عرضتْ الوزيرةُ البريطانية موقفَ بلادِها بشأنِ مفاوضاتِ فيينا.

المواقف الايراني اعتبرها المراقبون بانها تاتي في سياق شد الحبال لاعادة احياء الاتفاق النووي من جديد خصوصاً من ناحية ان جميع الاجراءات في مباحثات فيينا شارفت على الانتهاء وبانتظار تحويل الاقوال الى افعال كما دعت ولاتزال القيادة الايرانية، لان اي مماطلة بهذا الشان لن تكون بصالح احد.