التضخم في السعودية يرتفع للشهر الـ 25 على التوالي

العالم - السعودية

وحسب موقع "عربي 21"، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي) اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري.

وارتفع التضخم في السعودية خلال كانون الثاني/يناير الماضي للشهر الـ 25 على التوالي، حيث انكمش خلال 2019 كاملا، من ثم بدأ في الارتفاع منذ ذلك الحين.



جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 2% على أساس سنوي، والنقل 4.9%.

ورفعت السعودية، أكبر مُصدر نفط في العالم، الدعم عن أسعار البنزين وبدأت مراجعته دوريا اعتبارا من مطلع 2018.

واعتبارا من تموز/يوليو 2020 بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب "كورونا.