قاذفات فرط صوتية روسية تصل الى مطار حميميم السوري

العالم - سوريا

وحطت قاذفتان روسيتان، اليوم الثلاثاء، في مطار قاعدة حميميم العسكرية في إطار مهام تنفذها القوى البحرية الروسية.

القذفتان مزودتان بصواريخ "كينجال" أو "الخنجر" (КИНЖАЛ)، وهما من طراز "ميغ 31 كا"، وقاذفة "توبوليف تي يو-22 إم" (TU-22M3).

وتملك روسيا وسيلة مناسبة لإطلاق صواريخ "الخنجر" هي طائرة "ميغ-31"، التي تبقى الطائرة المقاتلة الاعتراضية البعيدة المدى الوحيدة في العالم.

وتزيد سرعة صاروخ "كينجال" على 5 ماخ (الماخ هو سرعة الصوت) ويستطيع صاروخ "كينجال" بفضل سرعته الهائلة أن يتخطى ببساطة جميع وسائط الدفاع الجوي الموجودة في حوزة حلف شمال الأطلسي.

"يحمل صاروخ "كينجال" 1000 كيلوغرام من المتفجرات، ويستطيغ بالتالي أن يدمر منشأة محصنة بالخرسان المسلح مخبأة تحت الأرض تبعد عن السطح بأكثر من 10 أمتار، ويمكنه أن يدمر هدفا يبعد عن مكان إطلاقه بـ2 ألف كيلومتر".

يتبع...