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زيارة بينت إلى البحرين.. الأهداف والأبعاد

الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

الزيارة المرتقبة او المشؤومة قد تمت، وذلك بعد قيام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت بزيارة البحرين والتقى فيها المسؤولين في نظام المنامة، ليعبر لهم عند دعمه، ويعبرون له عن وقوفهم معه.

العالم - البوصلة

بينت اكد من المنامة ان كيانه والبحرين يتعاملان مع تحديات امنية كبيرة، واكد ان هذه التحديات هي ايران.

فيما اشار واعتبر أن الأسطول الخامس الأميركي لاعب مهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة بحسب تعبيره.

ما سر توقيت هذه الزيارة في ظل الازمة الحاصلة في حي الشيخ جراح والقدس بشكل عام، خصوصا وان وسائل اعلام عبرية تحدثت عن احتمالية حدوث حرب؟ هل من الممكن ان نرى تعاونا عسكريا واضحا بين كيان الاحتلال والبحرين؟ البحرين قالت ان تطبيعها العلاقات مع الاحتلال هو لوقف الاستيطان، فكيف هو موقفها الان مع ما يحدث في حي الشيخ جراح في ظل زيارة بينت لاراضيها؟كيف ترون موقف الشارع البحريني الرافض لهذه الزيارة؟ تطبيع دول المنطقة مع الاحتلال وجلبه اليها هل سيكون مؤثرا في عدم الاستقرار فيها؟ كيف استقبل الفلسطينيين هذه الزيارة في الوقت الذي يهدد فيه حي الشيخ جراح بالتهويد واهله بالطرد الى الشارع؟ ما رأي السلطة الفلسطينية بهذه الزيارة وهل سيكون لها موقف منها؟

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فارس الصرفندي مراسل قناة العالم

أشرف عكه كاتب وباحث فلسطيني

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