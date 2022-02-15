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ولي العهد البحريني يلتقي رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي

ولي العهد البحريني يلتقي رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

التقى ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت الذي يقوم بزيارةٍ الى المنامة هي الأولى من نوعها منذ توقيع النظام البحريني اتفاق التطبيع المخزي مع الاحتلال عام 2020.

العالم- البحرين

وعند وصول بينيت الى قصر ولي العهد البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة، تم عزف "هتكڤاه" او ما يسمى (النشيد الإسرائيلي)، وفق مقطع فيديو بثته القناة "12" الإسرائيلية.

كما التقى بينيت في القصر عددا من الوزراء في حكومة النظام البحريني.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين اخرين.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في الكيان الاسرائيلي إنّ "بينيت سيبحث مع المسؤولين البحرينيين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على صعيد القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والتكنولوجية".

وتأتي الزيارة بعد أخرى قام بها رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الى الإمارات في الأسابيع الماضية.

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