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مصر: وفاة مسؤول كبير في حادث مروع

مصر: وفاة مسؤول كبير في حادث مروع
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى للهيئة المستشار وحيد عوض، إثر حادث سير وتصادم أثناء استقلاله سيارته بطريق العروبة.

العالم- منوعات

وأفادت مصادر من هيئة قضايا الدولة وأسرة المستشار الراحل: بأنه "سوف يتم صلاة الجنازة في مسجد الدعاة خلف مستشفى هليوبوليس والتى يتواجد بها جثمانه حاليا، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة في مدينة 6 أكتوبر".

وكشفت المعاينة الأولية بالحادث أنه "أثناء سيره بسيارته ويقودها سائقها، اختلت عجلة القيادة منه أثناء السير بمحور العروبة بمنطقة مصر الجديدة واصطدام بالجزيرة الوسطى، ثم اصطدامها بسور فيلا ونتج عنها إصابة السائق ووفاة المستشار، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة، ويتم الاستماع لأقوال شهود العيان حول الحادث".

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مصر: وفاة مسؤول كبير في حادث مروع