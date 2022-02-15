الرئيس السوري يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

العالم - سوريا

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الوزير شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت: "تمت مناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين، بالإضافة إلى بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، والذي يعاني من عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن الوزير سيرغي شويغو وصل إلى سوريا لتفقد سير مناورات البحرية الروسية في البحر المتوسط.