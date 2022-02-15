حزب الله يحيي ذكرى القادة الشهداء باحتفال تكريمي

العالم - لبنان

الاحياء تم برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض وحضور رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وشخصيات وفعاليات وعلماء دين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وقد أكّد النائب فياض أنّ هذه الذكرى هي مناسبة لنجدّد فيها العهد بالمضي على درب الشهداء الذين صنعوا النصر والمجد لأمتنا.

بدوره، أثنى الشيخ حمود على دور المقاومة الجبار في حماية أهلنا وبلدنا من أي حماقة يرتكبها العدو الإسرائيلي.

من جهته، أكّد مسؤول حزب الله في منطقة الزهراني حسن معتوق أنّ هذا النشاط يؤسّس لتجذير روح المقاومة في نفوس أبنائنا وأجيالنا وتعريفهم بتكليفهم المستقبلي، مشيرًا إلى أن لأنشطة في ذكرى القادة الشهداء في منطقة الجنوب الثانية ستستمر خلال الأيام القادمة.

هذا ورفعت راية الشهيد السيد عباس الموسوي فوق النصب على وقع أناشيد أدتها فرقة الأمير، فيما وضعت وفود من قطاع الزهراني وصيدا والقسم الثقافي لحزب الله في منطقة الجنوب والمنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية والفلسطينية أكاليل من الورد على وقع الموسيقى التي عزفتها الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي(عج).

في السادس عشر من شباط فبراير 1992، ومن جبشيت بلدة رفيقه الشيخ راغب حرب وبعد كلمة ألقاها في إحياء الذكرى الثامنة لاستشهاد الشيخ راغب، غادر السيد عباس موسوي باتجاه بيروت، لكن طائرات مروحية صهيونية تربصت لموكبه على طريق بلدة تفاحتا وأطلقت صواريخ حرارية حارقة على سيارة السيد، فاستشهد مع زوجته ام ياسر وولدهما الصغير حسين. ومن جبشيت الى بيروت الى النبي شيت طاف موكب السيد الشهيد، واستحال مرقده مزاراً وكنيته سيد شهداء المقاومة.