إطلاق نار وانفجارات تهز مقديشو

العالم - افريقيا

وقال وزير الأمن الداخلي الصومالي، إن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو صباح الأربعاء مع مهاجمة إرهابيين من جماعة الشباب مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية.

وأضاف الوزير عبد الله نور على "تويتر": "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش، وأفراد أمننا يهزمون العدو"، بحسب رويترز.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا.

وتشن جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، وهاجمت الجماعة الأسبوع الماضي حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان.