أطراف لا تزال تراهن على العرقلة في محادثات فيينا + فيديو

العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم لبرنامج مع الحدث قال د.محمد مرتضى: واضح أن هناك طرف معرقل في محادثات فيينا، لا يبدو واضحا على الأقل بالنسبة لنا من الخارج، لكن الطرف الإيراني المشارك يعرف من هو الذي يعرقل.

ولفت قائلا: يبدو أن هناك عدة أطراف لا تزال تراهن على العرقلة، ولأسباب عدة، فقد يكون الطرف الإسرائيلي جزء منها، أو أن بعض الدول الخليجية وبعض الأطراف الداخلية في الولايات المتحدة تمارس ضغوطا أيضا.

وأشار إلى أنه: إذا عدنا قليلا إلى الوراء نجد أن هناك تصريحات مشتركة إيرانية غربية، كلاهما قال بأن الباب ليس مفتوحا دائما والوقت ليس إلى ما لا نهاية، لكن كلما اقتربنا من حصول اتفاق سنرى المزيد من البيانات المتعارضة المرتبطة بقراءة بعض النصوص، وربما هذا هو ما أشار إليه وزير الخارجية الإيرانية.

ونوه: عندما يتحدث الجانب الإيراني عن التلاعب بالنصوص يعني أن هناك محاولات للتملص من بعض العبارات في الاتفاق لكسب الوقت، التصريح الغربي غيرمفهوم فيما أن الشروط الإيرانية واضحة ومعروفة منذ البداية.

وقال محمد مرتضى: عندما تطلب إيران ضمانات بألا ينسحب الأميركي ويكون هناك خلاف حول هذه النقطة فهذا أمر غريب.

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