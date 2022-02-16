جميع القوات الروسية ستغادر بيلاروس بعد انتهاء المناورات المشتركة

العالم - روسيا

وبهذا الشأن، قال ماكي خلال مؤتمر صحفي في مينسك: "لن يبقى جندي واحد، ولن تبقى قطعة واحدة من المعدات العسكرية (من الاتحاد الروسي) بعد هذا (استكمال التدريبات). عن ذلك صرحت وزارة الدفاع، كما تحدث عن هذا الأمر ( الرئيس) الكسندر لوكاشينكو، وصرح عن ذلك الجانب البيلاروسي في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ومن جانب آخر، لفت رئيس دبلوماسية بيلاروس إلى أن التدريبات الروسية البيلاروسية مخطط لها، وهي "التحقق من الجاهزية القتالية لقوات ووسائط دولة الاتحاد. أما أنها تجري على أراضي بيلاروسي فذلك له ما يبرره تماما. نحن نرى مدى نشاط الناتو على حدودنا الغربية وفي أوكرانيا. وهذا رد على الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الغربيون".