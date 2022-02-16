الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية بيلاروس:

جميع القوات الروسية ستغادر بيلاروس بعد انتهاء المناورات المشتركة

جميع القوات الروسية ستغادر بيلاروس بعد انتهاء المناورات المشتركة
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي أن جميع الوحدات والمعدات العسكرية الروسية ستغادر أراضي بلاده بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة.

العالم - روسيا

وبهذا الشأن، قال ماكي خلال مؤتمر صحفي في مينسك: "لن يبقى جندي واحد، ولن تبقى قطعة واحدة من المعدات العسكرية (من الاتحاد الروسي) بعد هذا (استكمال التدريبات). عن ذلك صرحت وزارة الدفاع، كما تحدث عن هذا الأمر ( الرئيس) الكسندر لوكاشينكو، وصرح عن ذلك الجانب البيلاروسي في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ومن جانب آخر، لفت رئيس دبلوماسية بيلاروس إلى أن التدريبات الروسية البيلاروسية مخطط لها، وهي "التحقق من الجاهزية القتالية لقوات ووسائط دولة الاتحاد. أما أنها تجري على أراضي بيلاروسي فذلك له ما يبرره تماما. نحن نرى مدى نشاط الناتو على حدودنا الغربية وفي أوكرانيا. وهذا رد على الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الغربيون".

روابط ذات صلة

روسيا تعلن انطلاق تدريبات بجوار القرم ومناورات في البحر الأسود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"طالبان": لم نسمح لباكستان بإكمال بناء السياج الحدودي

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-02-2022

زاخاروفا ترد على فوات "ساعة الصفر" بصورة مرحة لـ"السرغيين"

أوكرانيا نشرت 22 دبابة بالقرب من خط التماس في دونباس

وزير خارجية بيلاروس: جميع القوات الروسية ستغادر بيلاروس بعد انتهاء المناورات المشتركة

الفلفل الأخضر الحار يساعد في إنقاص دهون البطن وإدارة مرض السكري