شاهد.. مواقع التواصل ترفض زيارة بينيت الی البحرين

العالم - البحرين

وأکد نشطاء مواقع التواصل في البحرين رفضهم لهذا التطبيع المخزي من سلطات البحرين.

رئيسُ حكومَةِ الاحتلالِ الإسرائيلي الأكثَرِ عنصريَّةً، نفتالي بينيت يحط رحالَهُ في البحرين حيث النظامُ الذي يعتَقِلُ شعبَهُ ويعذبُّهُ وينكِّلُ به لأنه يطالِبُ بالحريةِ والعدالة. نفتالي بينيت وصلَ الى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة تظهر حجم التطبيع الذي وصلت اليه بعض الدول العربية مع الاحتلال.

"البحرين لن تكون جزءاً من المخطط الاسرائيلي". هذا ما أكد عليه المرجعُ الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم رداً على استقبال نظام آل خليفة لرئيس وزراء الإحتلال".

وانتشرت هاشتاغات عديدة على مواقع التواصل رفضا للتطبيع المخزي مع الاحتلال واستقبال بينيت في المنامة، حيث كتب "سيد صِدّيق":"لا اهلاً ولا سهلاً نفتالي بينيت. أنت وكيانك الصهيوني عدونا وأرض البحرين الطاهرة ترفضك وترفض وجودكم. لا أهلاً ولا سهلاً".

المعارض البحريني "رضا الموسوي" علق بدوره:"رئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينيت يدنس أرض البحرين الطاهرة، بينما الغالبية الساحقة من الشعب البحريني ترفض وتناهض التطبيع مع الصهاينة وتقف الى جانب الحق الفلسطيني وضد بينيت الذي ازدادت في عهده عمليات قتل الاطفال والنساء وهدم البيوت ومصادرة الاراضي".

وجاء في تغريدة علی حساب موقع "وطن يغرد خارج السرب":"وانتم تتابعون الأخبار عن غزو أوكرانيا، لا تنسوا أنّ رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت يزور الآن البحرين ويجلس مع حكامها الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة".