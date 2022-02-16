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'أردوغان': سأتصل مع 'بوتين' هاتفيا لاستيضاح موقفه من فكرة 'القمة الثلاثية'

'أردوغان': سأتصل مع 'بوتين' هاتفيا لاستيضاح موقفه من فكرة 'القمة الثلاثية'
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة موقفه من فكرة الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة التركي والروسي والأوكراني.

العالم- تركيا

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: "سأطلب من بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني"، مؤكدا عزمه متابعة الموضوع عن كثب.

وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات مبادرة لتنظيم قمة بين زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية الأزمة المستمرة في العلاقات بين البلدين منذ 2014.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد جدد التأكيد مطلع الأسبوع الحالي على استعداد أنقرة لدعوة من قبل الرئيس التركي لاستضافة اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى: أن "بويتن مستعد للقاء أي شخص لكن من الضروري فهم ما الذي سيناقش في هذا اللقاء وما هي نتيجته".

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