الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على 'مقابر جماعية' في 'دونباس'

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على 'مقابر جماعية' في 'دونباس'
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأربعاء، فتح قضية جنائية بعد اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في منطقة دونباس.

العالم- روسيا

وجاء في بيان صادر عن اللجنة: "رفعت دعوى جنائية بشأن اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في إقليم دونباس.. بموجب القسم 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، فإن المعاملة القاسية للسكان المدنيين، واستخدام الأسلحة تحظره المعاهدة الدولية".

وحسب بيانات اللجنة، فإنه "في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2021، في قرية سلوفيانسيبرسك في منطقة سوكوغوروفسكا بيرفومايسك السكنية، وقرية فيدنويه – 1 بالقرب من لوغانسك، وعلى مشارف قرية فيرخنيشيفيرفسكا في مقاطعة كراسنودونسكي، تم اكتشاف 5 مقابر جماعية".

وأضافت: "تم استخراج رفات ما لا يقل عن 295 مدنيا قتلوا نتيجة القصف العشوائي للقوات المسلحة الأوكرانية في عام 2014، ومن بينها جثث لنساء من مختلف الأعمار".

روابط ذات صلة

أوكرانيا نشرت 22 دبابة بالقرب من خط التماس في دونباس

روسيا: "كييف" تعدّ لاستفزازات مسلحة في "دونباس"

قائد قوات لوغانسك يؤكد وجود مرتزقة أمريكيين في "دونباس"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إرتباك التصريحات الغربية دليل على تقدم ملحوظ في فيينا

الجعفري يكشف ما قاله كولين باول للأسد بعد غزو العراق

بالفيديو..رؤية طهران والدول الاوروبية لمباحثات فيينا

الناتو: روسيا لا تزال تحتفظ بقوات هجومية على حدود أوكرانيا

لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية بعد العثور على 'مقابر جماعية' في 'دونباس'

سفينة تركية تباشر 'التنقيب عن الغاز' في البحر الأسود