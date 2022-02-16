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بعد لقائه المقداد.. بيدرسن: ’متفائل بجولة جديدة للدستورية السورية’

بعد لقائه المقداد.. بيدرسن: ’متفائل بجولة جديدة للدستورية السورية’
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المبعوث الأممي إلى سورياش أنه "أكثر تفاؤلا" بإمكان عقد جولة سابعة من محادثات اللجنة الدستورية في آذار/مارس المقبل، وقال إنه ناقش مبادرته "خطوة بخطوة" في دمشق.

العالم - سوريا

وبعد محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال بيدرسن لصحيفة "الوطن" المحلية: "بعد محادثاتي اليوم يمكنني أن أقول إنني أكثر تفاؤلا بأنه ستكون هناك جولة سابعة من المحادثات لإنجاز مسودة دستور في وقت ما في آذار/ مارس المقبل".

وأشار بيدرسن إلى أن هناك اتفاقا حول جدول أعمال الأيام الأربعة الأولى من الجولة السابعة، و"بقي أمامنا مناقشة جدول أعمال اليوم الخامس".

وأضاف بيدرسن أنه أمضى بعض الوقت ليشرح للمقداد "مقاربة "خطوة بخطوة" التي بدأتها سابقا وما جدواها، وما نتائج المحادثات التي أجريتها حتى الآن مع روسيا والولايات المتحدة ودول عدة".

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه بحث مع المقداد "كل جوانب وطبيعة مهمتي وتطبيق القرار 2254"، وأضاف: "كان من المهم أن أسمع أن سوريا لا تزال ملتزمة بهذا القرار".

بينما ذكرت وكالة "سانا" أن المقداد وبيدرسن بحثا "آخر التطورات ذات الصلة بالوضع في سوريا بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الدولة السورية لتدعيم الاستقرار وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية إضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية".

وقال المقداد إن "استمرار وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي في أجزاء من الأراضي السورية ينتهك السيادة السورية ويخالف القانون الدولي وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وجدد التأكيد على أن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد هي السبب الأساس في معاناة السوريين".

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