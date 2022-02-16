شاهد.. المستجد في الصراع من أجل الحجاب في الهند

العالم - خاص بالعالم

موسكان خان طالبة هندية أصبحت رمزًا للاحتجاج من قبل المسلمات الهنديات ضد حظر ارتداء الحجاب بعد أن تحدت عشرات العنصرين الهندوس ودخلت إلى جامعتها بحجابها، وبعد تعرّضها لمُضايقات من اولئك الهندوس بدأت موسكان بالتكبير ردًّا على هتافات عنصريّة أطلقوها بحقّها إلى أن تدخّل حرس الجامعة لحمايتها.

وقالت موسكان خان وهی طالبة هندية: "كل ما أريده هو الدفاع عن حقنا في التعلم ليس لدينا مشكلة مع ما يرتدونه، لكل منا ثقافته وديانته وحريته، سأستمر في الكفاح من أجل حقي في ارتداء الحجاب".



التوترات الجديدة بين الهندوس والمسلمين في الهند بدأت بعد قرار ولاية كارناتاكا حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات التعليمية، وطرد بعض المدارس والكليات مسلمات محجبات او إرغامهن على خلع الحجاب، وعلى إثر ذلك انطلقت احتجاجات واسعة في عدد من المناطق والمدن الهندية وبعد تصاعد الاحتجاجات على قرار حظر ارتداء الحجاب أمرت سلطات الولاية الواقعة في جنوب الهند المدارس الثانوية بإغلاق أبوابها لـ3 أيام.



منظمة العفو الدولية وغيرها من مراقبي حقوق الإنسان، حذروا من أن العداء الديني قد يخرج عن نطاق السيطرة وربما يشجِّع المتطرِّفين الهندوس على ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي الهند الذين يشكِّلون حوالي 15بالمئة من سكَّان البلاد، لكن وبعد أيام وأسابيع من الاحتجاجات والمواقف الرافضة لقرار منع ارتداء الحجاب من داخل الهند وخارجها، أعادت الولاية الواقعة جنوب البلاد فتح بعض المدارس وتراجعت عن قرارها وصرح مسؤول في المنطقة إن السلطات ستنتظر أوامر أخرى من المحكمة أو الحكومة لإعادة فتح جميع الفصول الدراسية.

يذكر أن الأقلية المسلمة في الهند تنظر إلى هذه القضية على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات في دولة يهيمن عليها الهندوس، في وقت يستعد فيه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات في ولايات رئيسية.