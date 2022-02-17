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تونس تبحث فرص تعزيز التعاون لحماية الأسر من الفقر والتهميش

تونس تبحث فرص تعزيز التعاون لحماية الأسر من الفقر والتهميش
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

بحثت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية آمال بلحاج موسى مع رئيسة المنظمة العالمية للأسرة دايزي نويلي كوسترا، تعزيز التعاون وتعميق العمل المشترك حفاظا على الأسرة وتماسكها ووقايتها من كل أشكال التهميش والفقر والحد من المظاهر السلبية التي تواجهها.

العالم - تونس

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء المشروعات والبرامج التي تنفذها تونس للحد من الظواهر السلبية التي تواجهها الأسر.

وقالت بلحاج: "إن النهوض بالأسرة من أهم أولويات الدولة التونسية باعتبار أهمية مؤسسة الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع، بالإضافة إلى ما تواجهه مؤسسات التنشئة الاجتماعية بشكل عام من صعوبات في عالم تعصف به العولمة وغير ذلك من القيم والظواهر الجديدة".

من جهتها.. أوضحت كوسترا عراقة المنظمة التي تأسست منذ 75 عاما، مبينة أن عديد الأسر اليوم في كل العالم مهددة بالفقر وصعوبات جمة ولابد من وضع معالجات على مستوى أممي.

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