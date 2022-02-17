روسيا تعلن انسحاباً عسكرياً جديداً من مناطق مجاورة لأوكرانيا

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غير أنها أعلنت مواصلة سحب قواتها من مناطق مجاورة لأوكرانيا؛ وأن هذه عملية تتطلب وقتا؛ ربما يمتد لأسابيع لاستكمال الانسحاب بعد قيامها بمناورات في شبه جزيرة القرم وقرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين:"لسنا مستعدين ولن نقبل المطالبات حول كيفية توزيع القوات المسلحة على أراضي بلدنا، هذا حقنا السيادي ولا ننوي مناقشته مع أحد".

الكرملن حذر في الوقت ذاته من تصاعد حدة التوترات في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا؛ وحمل كييف كييف مسؤولية تصرفاتها الاستفزازية وحشد قدرات هجومية ضخمة عند الحدود مع دونباس.

ورغم تأكيدات موسكو عدم نيتها غزو اوكرانيا وانسحاب قواتها المجدول من الحدود؛ إلا أن واشنطن ما زالت تشكك في ذلك.

وأكد جو بايدن - الرئيس الأميركي:"إن مخاطر غزو روسي لأوكرانيا مرتفعة جدا؛ جميع المؤشرات على غزو روسي لأوكرانيا متوفرة؛ لكن مسار الدبلوماسية لا يزال مفتوحا".

بدوره حذر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من أن روسيا قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير وصفها بالمقلقة عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ يشاطر واشنطن وحلف شمال الأطلسي المخاوف بشأن القلق من ان تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا.

ونوه ينس ستولتنبرج - الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:"نشعر بالقلق من أن روسيا تحاول اختلاق ذريعة لشن هجوم مسلح على أوكرانيا، لا يوجد حتى الآن وضوح أو يقين بشأن النوايا الروسية".

وفي إطارِ ردِها على المقترحاتِ الغربية أكدت الخارجيةُ الروسية ضرورةَ سحبِ الناتو كلَ القواتِ الأميركية من شرقِ ووسط أوروبا؛ وأبلغت روسيا الولايات المتحدة رسميا بأنها ستضطر للرد، بما يشمل اللجوء إلى إجراءات عسكرية تقنية، إذا لم تجلس واشنطن على طاولة المفاوضات بشأن ضمانات أمنية لموسكو تكون ملزمة.

أما في تداعيات الأزمة نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفارة الأمريكية في موسكو قولها إن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان وإن واشنطن سترد على هذه الخطوة".

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