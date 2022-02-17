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الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق بمخازن تجارية في بغداد

الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق بمخازن تجارية في بغداد
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، سيطرة فرقها على حريق داخل ثلاثة مخازن تجارية في بغداد.

العالم - العراق

وافادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان المديرية ذكرت في بيان، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل ثلاثة مخازن تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تحتوي على خزين متنوع من الادوات المنزلية البلاستيكية والمفروشات القطنية في منطقة شارع الظلال باشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت: أن "فرق الدفاع المدني استخدمت المعدات الهيدروليكية لقص المعدن المحترق والدخول من خلال تنفيذ الاقتحام المباشر بالتزامن مع عمليات الاخماد من أربعة محاور لتسيطر وتمنع امتداد النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وأنهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في المخازن المجاورة".

وتابع البيان: "على اثر ذلك طلبت الدفاع المدني فتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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