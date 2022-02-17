اعتقال شقيقين واستهداف آليات الاحتلال بالأكواع المتفجرة في جنين

العالم - فلسطين

واقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال، فجر اليوم، بلدة قباطية، وحاصرت منزل المطلوب لها شادي زكارنة، لكنه تمكن من الفرار منهم، في حين اعتقلت شقيقيه نمر ومحمد زكارنة؛ للضغط عليه لتسليم نفسه.



واندلعت مواجهات عنيفة وسط تحليق طائرة مراقبة خلال وجود الاحتلال في البلدة، كما انتشرت قوات خاصة في الجبال المحيطة بها، وتعرض أحد الفتية للدهس من دورية للاحتلال.



وخلال انسحاب الاحتلال من بلدة قباطية ودخولها بلدة الزبابدة المجاورة استهدف شبان ومقاومون الآليات العسكرية الإسرائيلية بالأكواع المتفجرة.



ووثقت مقاطع مصورة مشهد إلقاء الأكواع تجاه جيبات الاحتلال تزامنا مع أصوات الانفجارات.



وتشهد الضفة الغربية تصاعداً كبيراً في عمليات المقاومة وإطلاق الرصاص تجاه جنود الاحتلال بعد سنوات من محاولات وأدها.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة الغربية، بلغ عدد عمليات المقاومة خلال سبتمبر الماضي (1204) أعمال متنوعة، أصيب خلالها (29) إسرائيليًّا منهم جنود في الوحدات الخاصة.



وبحسب التقرير، تصاعدت عمليات إطلاق النار والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها لجنين ونابلس، حيث بلغت (51) عملية، منها (32) في محافظة جنين.



ووثق التقرير (5) عمليات طعن أو محاولة طعن، و(14) عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، ورصد (16) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية إسرائيلية في الضفة والقدس، وتحطيم (4) مركبات ومعدات عسكرية لجيش الاحتلال، وإسقاط (2) طائرة درون كان يستخدمهما الاحتلال لاستهداف المواطنين بقنابل الغاز السام.



وبلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة التي رُصدت (357) عملية، وإلقاء الزجاجات الحارقة (40) عملية، إضافة إلى (385) مواجهة للاحتلال بأشكال متعددة.



وشهدت الضفة والقدس المحتلة (251) مظاهرة شعبية، و(48) عملية مقاومة لاعتداءات المستوطنين، و(23) عملية إرباك ليلي لقوات الاحتلال والمستوطنين.



واستشهد خلال الشهر الماضي (9) فلسطينيين منهم مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس، وأصيب (849) آخرون.



وشهدت محافظة جنين "ساحة حرب حقيقية" واشتباكات مسلحة شديدة مع قوات الاحتلال، والتي بلغت (173) عملا مقاوما، في حين شهدت نابلس والخليل والقدس (218، 208، 169) عملا مقاوما، تواليًا.