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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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رويترز: البيت الأبيض يؤكد أنه تلقى استجابة روسية
رويترز: البيت الأبيض يؤكد أنه تلقى استجابة روسية
أ ف ب: وزير الدفاع الأميركي يحذر من استفزاز روسي بعد تقارير"مقلقة"حول قصف في أوكرانيا
أ ف ب: المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول ان روسيا تتجه نحو 'غزو وشيك'
الكرملين: استفزازات كييف في دونباس تصاعدت خلال 24 ساعة وحكومة أوكرانيا حشدت هناك قوة هجومية ضخمة
لافروف: موسكو سترسل إلى واشنطن اليوم ردها على اقتراحاتها بشأن مبادرة الضمانات الأمنية
رويترز: الدفاع الروسية تقول إن نحو 20 سفينة حربية بدأت تدريبات في بحر قزوين اليوم في إطار مناورات عسكرية تشمل معظم قواتها البرية والبحرية
آية الله خامنئي: شعبنا وشبابنا يجب ان يقفوا بوجه الضغوط الاقتصادية
آية الله خامنئي: حركة شعوب المنطقة اصبحت هادرة ضد الاستكبار
آية الله خامنئي: حيوية الثورة هي ارتباط الاجيال القادمة والحالية للثورة باهدافها ومبادئها
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-02-2022
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الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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السعودية تستهدف الاتصالات اليمنية لتعتم على جرائمها
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.