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شهداء الأقصى: سنرد على جرائم الاحتلال والتنسيق مستمر مع الفصائل

شهداء الأقصى: سنرد على جرائم الاحتلال والتنسيق مستمر مع الفصائل
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى – لواء العامودي، أبو محمد، أنّ ما يجري في الضفة الغربية رد طبيعي على الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأضاف أبو محمد في تصريح صحفي أنّ "الانتفاضة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال ولن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً"، موضحاً أنّه "سيكون هناك ردٌ على جرائم الاحتلال والتنسيق مستمر مع فصائل المقاومة بين غزة والضفة الغربية".

وأشار أبو محمد إلى أنّ "التنسيق يتم بين كل بنادق المقاومة لقتل جنود الاحتلال وحتى لأسرهم"، متابعاً أنّ "هناك تعليمات لمقاتلينا وهي أينما تمكنتم من قتل جنود العدو فافعلوا".

كما خاطب أبو محمد أهالي حي الشيخ جراح، قائلاً: "كنا معكم منذ البداية وستبقى معكم حتى النهاية"، مضيفاً لأهالي أراضي عام الـ48 المحتلة، "اقتلوا جنود الاحتلال بكل ما أوتيتم من إمكانات".

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