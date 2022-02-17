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على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل...

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

العالم- مصر

وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: بأن السيسي أشاد بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي، والتي تعكس متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

من جانبه؛ أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي.

وأضاف بسام: أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما تناولت المباحثات عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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على هامش انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل... السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بالعلاقات المتميزة بين البلدين

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