الكرملين يرد على تصريح بايدن بشأن مهاجمة روسيا لاأوكرانيا قريبا

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وقال بيسكوف: إن "التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا، بما في ذلك، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على تصعيد التوترات".

وأكد أن "مع الأسف، تصعيد التوتر يستمر بمثل هذه التصريحات".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن روسيا قد "تغزو" أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، كرر بلينكن في كلمة له بمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا اتهاماته لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا، مضيفا أن "روسيا حشدت أكثر من 150 ألف عسكري على حدود أوكرانيا... ومعلوماتنا تؤكد أن قواتها البرية والبحرية والجوية تستعد للهجوم خلال الأيام المقبلة".

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انسحاب بعض قواتها من المنطقة القريبة للحدود مع أوكرانيا وعودتها إلى نقاط تمركزها بعد إتمام مهامها التدريبية المشتركة مع القوات البيلاروسية، الأمر الذي قوبل باستحسان من عدة دول غربية باعتباره خفضاً للتوتر بالمنطقة.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.