الخارجية الأوكرانية تستدعي سفير الإحتلال

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وذكر المتحدث باسم وزارة خارجية الإحتلال، ليور حايات، أن السلطات في كييف استدعت برودسكي "للتوبيخ" والحصول على توضيحات بشأن مكالمة السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أشبيز، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

ونقل حايات أن برودسكي أوضح للمسؤولين الأوكرانيين خلال استدعائه أن أشبيز كان يسعى خلال الاتصال مع بوغدانوف إلى خفض التصعيد الحالي والتشديد على قلق "إسرائيل" إزاء دبلوماسييها ومواطنيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الطرفين "أجريا محادثة صعبة".

وجرى استدعاء برودسكي بعد أن نشر موقع "أكسيوس"، أمس الأربعاء، تقريرا ذكر أن أشبيز طلب خلال الاتصال مع بوغدانوف فتح روسيا ممرات آمنة لإجلاء المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا في حال دخول القوات الروسية إليها.

وأثار هذا التصريح استياء شديدا لدى السلطات في كييف، والخميس قال مسؤول دبلوماسي أوكراني في حديث لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الخارجية الأوكرانية ستستدعي السفير الإسرائيلي، وصرح متسائلا: "تتعاملون معنا باعتبارنا ماذا؟ بمثابة قطاع غزة أو أي شيء آخر من هذا القبيل؟ إنه هراء".