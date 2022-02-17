الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الأوكرانية تستدعي سفير الإحتلال

الخارجية الأوكرانية تستدعي سفير الإحتلال
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم الخميس، سفير الإحتلال الإسرائيلي لدى كييف، ميخائيل برودسكي، على خلفية تقرير إعلامي تحدث عن طلب إسرائيل من روسيا منح ممرات آمنة حال "غزوها أوكرانيا".

العالم - أوروبا

وذكر المتحدث باسم وزارة خارجية الإحتلال، ليور حايات، أن السلطات في كييف استدعت برودسكي "للتوبيخ" والحصول على توضيحات بشأن مكالمة السكرتير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون أشبيز، مع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص لرئيس روسيا إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

ونقل حايات أن برودسكي أوضح للمسؤولين الأوكرانيين خلال استدعائه أن أشبيز كان يسعى خلال الاتصال مع بوغدانوف إلى خفض التصعيد الحالي والتشديد على قلق "إسرائيل" إزاء دبلوماسييها ومواطنيها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الطرفين "أجريا محادثة صعبة".

وجرى استدعاء برودسكي بعد أن نشر موقع "أكسيوس"، أمس الأربعاء، تقريرا ذكر أن أشبيز طلب خلال الاتصال مع بوغدانوف فتح روسيا ممرات آمنة لإجلاء المواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا في حال دخول القوات الروسية إليها.

وأثار هذا التصريح استياء شديدا لدى السلطات في كييف، والخميس قال مسؤول دبلوماسي أوكراني في حديث لصحيفة "هآرتس" إن وزارة الخارجية الأوكرانية ستستدعي السفير الإسرائيلي، وصرح متسائلا: "تتعاملون معنا باعتبارنا ماذا؟ بمثابة قطاع غزة أو أي شيء آخر من هذا القبيل؟ إنه هراء".

روابط ذات صلة

روسيا توضح قرارها طرد نائب السفير الأمريكي

"غزو روسيا لأوكرانيا".. لماذا صدق العالم الكذبة الغربية؟

أمير عبداللهيان يتابع وضع الايرانيين والطلبة الجامعيين المقيمين في اوكرانيا

هل تمت صفقة بين اميركا وروسيا خلال اتصال بايدن ببوتين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الأوكرانية تستدعي سفير الإحتلال

روسيا توضح قرارها طرد نائب السفير الأمريكي

شاهد.. لحظة استهداف 'والي' الأنبار في تنظيم داعش غربي العراق

سفير الاحتلال بالمنامة: السعوديون يتابعون باهتمام توثيق علاقاتنا مع البحرين

سيد المقاومة يكسر المعادلة

رئاسة النواب العراقي تستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي