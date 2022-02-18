أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات مع روسيا على مستوى القمة

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وقال كيسليتسا للصحفيين، يوم الخميس: "نحن مستعدون للمفاوضات دائما. كما قال وزير خارجيتنا، إن رئيسنا يصر دائما على لقاء شخصي (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) ومفاوضات معه".

وأعاد المندوب الأوكراني إلى الأذهان أن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد أعرب عن رغبته في لقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة سأله بشأن استعداده للقاء مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا.

وأكد الدبلوماسي أن الجانب الأوكراني مستعد دائما "للمفاوضات الجوهرية".

وكانت موسكو قد أكدت استعدادها لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية مع أوكرانيا في حال تم إعداد جدول الأعمال المناسب بهذا الشأن، وإذا كان الحديث يدور عن النزاع في منطقة دونباس فعلى كييف أن تناقشه مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك، وليس مع روسيا.