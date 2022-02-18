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البحرين.. الخواجة يصدح من داخل السجن بالهتافات المنددة بـ'إسرائيل'

البحرين.. الخواجة يصدح من داخل السجن بالهتافات المنددة بـ'إسرائيل'
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

صدحت حنجرة الحقوقي البحراني عبدالهادي الخواجة بالهتافات المنددة بالكيان الاسرائيلي متضامنة مع الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء تواجده في الساحة الخارجية لسجن جو بالبحرين.

العالم-البحرين

وقالت ابنته الناشطة مريم الخواجة في تغريدة على تويتر إن والدها أقدم على هذه الخطوة الرمزية بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى البحرين أوائل هذا الأسبوع مشيرة إلى أن والدها عد هذه الخطوة "أقل الواجب في حق القضية الفلسطيني".

وأعرب الخواجة عن توقعه في اتصال هاتفي أن تنتقم منه إدارة السجن لتنديده بالكيان الاحتيال ولتضامنه مع الشعب الفلسطيني. ويقضي الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة حكماً بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في الحراك الجماهيري المطالب بإسقاط نظام حكم العائلة الخليفية الذي اندلع في البحرين في فبراير 2011.

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البحرين.. الخواجة يصدح من داخل السجن بالهتافات المنددة بـ'إسرائيل'

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