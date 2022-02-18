المنظمات غير الحكومية وأدوارها في لبنان

العالم – استوديو بيروت

هي حرب ناعمة يقودها من أخفق في ضرب منعة لبنان، من أحبطت كل مخططاته للقضاء على المقاومة منذ انطلاقتها واليوم تدار المعركة على لبنان عبر هذا النوع من المؤسسات التي توالدت أكثر بعد نزوح السوري وفي ظل الانهيار الاقتصادي وعقب انفجار مرفأ بيروت بارسال بعض الدول مساعدات الى لبنان حتى من خارج نطاق الدولة غير آبهة بمفاهيم السيادة وأدبياتها.

ونفتح ملف المنظمات غير الحكومية وادوارها في لبنان ماظهر منها وما بطن والمهام التي أنيطت بها ومدى نجاحها في اختراق الوحدة الوطنية وضرب السيادة.

وحول ما تكشّف بعد الدراسات المتعددة والأبحاث والمدى الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والتي تعنى بدور مهم في لبنان أكد ضيف البرنامج الكاتب والباحث السياسي علي مراد ان امريكا وشركائها الأوروبيين استثمروا في هذا القطاع في مناطق جغرافية مختلفة حول العالم.

وأوضح مراد الى أن هنالك تجربة في الاتحاد السوفييتي ودول ما يسمى بالمعسكر الشرقي "دول الاتحاد السوفييتي سابقا" استثمروا في هذا القطاع، حيث خلقوا منظمات مجتمعات مدني واستخدموها ووظفوها من أجل الهيمنة على قرارات الدول وإضعاف السيادة الوطنية لكل دولة بحسب وضعها.

واعتبر مراد انهم قد وصلوا في نهاية المطاف الى مرحلة نجحوا فيها بتحقيق اختراقات وبفرض هيمنتهم على تلك الدول وتسخير سياساتها بما يخدم مصالحهم.

واستعرض البرنامج خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في موقف واضح وصريح من تلك المؤسسات ومن السفارة الأمريكية التي تدير تلك المؤسسات حيث قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي تحدث في خطابه بمناسبة العاشر من المحرم: "نعرف أن ‏الإدارة الأميركية هي التي تدير هذه الحرب وأن السفارة الأميركية في عوكر هي الوكر ‏المباشر الذي يدير ‏هذه الحرب الاقتصادية والإعلامية، السفارة الأميركية هي التي تقف خلف كل هذا ‏التحريض والتجييش ‏الإعلامي للبنانيين على بعضهم البعض.

وقال السيد نصر الله:"نحن نعرف أن السفيرة الأميركية شخصياً ‏تلتقي ببعض من يسمى ‏بالـ‎"NGOS"‎، ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني وتطالبهم وتحرضهم وتمولهم ‏وعندما يفشلون تعاتبهم ‏وستعابتهم طويلاً. أمام هذه الحقيقة والواقع، هذه السفارة الموجودة في عوكر ‏ليست سفارة تمثيل ديبلوماسي، ‏هذه سفارة تآمر وتواطئ على شعب لبنان، أريد هنا أن ‏أقول لهذه السفارة فشلتم في الماضي ‏وستفشلون، خلال عشرين سنة دربتم جيوشاً نظامية، جنرالات ‏وعساكر وفشلتم وأخفقتم، ماذا سيفعل لكم ‏هؤلاء المساكين من جمعيات المجتمع المدني وفي مقابل من؟ ‏في مقابل الوطنيين الشرفاء في لبنان، في ‏مقابل قوى المقاومة في لبنان، في مقابل المقاومة التي هزمتكم ‏وهزمت النسخ المتعددة من مشروعكم في ‏لبنان وفي المنطقة؟! ولذلك تتعبون أنفسكم بلا طائل وتنفقون ‏الأموال بلا طائل."

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- الكاتب والباحث السياسي علي مراد

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6049453