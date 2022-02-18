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الكويت.. السجن 10 سنوات لأفراد عصابة زوروا تحاليل دم لوافدين

الكويت.. السجن 10 سنوات لأفراد عصابة زوروا تحاليل دم لوافدين
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة كويتية، بحبس عدد من الأشخاص لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة، مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة.

العالم- الكويت

وقضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، بحبس 8 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة، وتم ضبط 3 متهمين منهم، وهروب وتواجد 5 خارج الكويت، حيث أيدت محكمة الاستئناف حبس 3 منهم حضوريا، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

واكتشفت وزارتا الصحة والداخلية، هذه الواقعة، بعد تلقي وزارة الصحة اتصالا من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية، وتمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لـ4 وافدين، وبينت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب)، و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ4.

وتم ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطئ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من وزارة الصحة.

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