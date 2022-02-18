الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ما هي مدة انهاء العزل بعد الاصابة بأوميكرون؟

ما هي مدة انهاء العزل بعد الاصابة بأوميكرون؟
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

يتساءل المصابون بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون”، عن المدة التي يكونون فيها معدين للآخرين، ويطرح بعضهم السؤال التالي: متى يكون الخروج من العزل آمنا دون المخاطرة بإصابة الآخرين؟

العالم - منوعات

يقول موقع الإذاعة الوطنية الأميركية “ناشونال بابليك راديو” إن الإجابة تعتمد على مَن تسأل.

ويضيف أنه وفقا لتعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن للشخص الخروج من العزل بعد 5 أيام من ظهور النتيجة الإيجابية للفحص وبدء ظهور الأعراض.

وطالما ظلت الأعراض موجودة، فعلى المصاب الاستمرار في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.

ومع ذلك تأتي هذه الإرشادات مع تحذيرات، فهي تستند بشكل كبير على بيانات المتحورات السابقة، وتقوم على اعتبارات عديدة، مثل التأكد من أن أماكن العمل بها موظفين قادرين على تسيير الأعمال في وقت كان “أوميكرون” يتفشى.
وتظهر الدراسات الأولية أن نحو نصف المصابين بـ”أوميكرون” سيظلون معدين للآخرين حتى اليوم الخامس، وبالنسبة لعدد أقل من المصابين تستمر فعالية العدوى لعدة أيام أخرى.

وينصح دوما بالاعتماد على فحوص (بي سي آر)، لجهة دقته مقارنة بفحوص أخرى لفيروس كورونا، لأنه يستطيع رصد جزئيات صغيرة من الفيروس، حتى بعد تعافي المصابين تظهر النتائج إيجابية بسبب قدرته الكبيرة على الرصد.

لكن هذا النوع من الفحوص لا يكشف مدى العدوى الموجودة في جسم الإنسان، ولذلك ينصح باستعمال فحوص المستضد السريع، لأنها ترصد في العادة الكميات الكبيرة من فيروس كورونا، بمعنى آخر تظهر ما إذا كان الشخص معديا للآخرين أم لا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أحدث الحميات الغذائية… 'صيام الألوان'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مراسل العالم يتحدث عن توثيقه لطيران الاحتلال فوق سماء بيروت

الوفاء لشهداء الخميس الدامي – 2013

تشاهدون الليلة في بانوراما.. من يحاول تضبيب أجواء المفاوضات في فيينا...ولماذا لجأت موسكو الى المناورات الاستراتيجية؟

استشهاد طفل وإصابة 3 بانفجار عبوة في حرستا بريف دمشق

'نوفوستي': انفجار عنيف وسط دونيتسك

عبداللهيان: الوفد الايراني في محادثات فيينا يواصل نشاطه للوصول الى اتفاق