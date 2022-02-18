شاهد.. ناشط سياسي سعودي: يوم التأسيس نكبة ستزول

العالم- السعودية

واضاف العبدلي: ان يوم الثلاثاء 23 من فبراير يوم يكرهة كل مسلم وكل انسان لانه جاء بقتل الناس وجاء بزعم انهم يوحدون جزيرة العرب وهم الذين شذوا على مستوى الدين والمذهب والانساني والطائفي والعرقي وهم الذين نشروا كل ما ينشر من اسواء العنصريات الفاشية التي يتميز بها النظام السعودي.

وقال: نعم يوم التاسيس يوم حرب على الاسلام ويوم الذبح الذي اراقة هذه الدولة الاولى والثانية والثالثة دماء المسلمين.

واعتقل العبدلي لمدة 7 شهور في عام 2005، بسبب مناصرته للمطالبين بالاصلاحات، وتاثره بالمفكرين مثل سلمان العودة وسفر الحوالي وعبدالله الحامد ومحمد الاحمري، فقد اشتهر بمعارضته لابن سلمان منذ توليه منصب الحكم في المملكة .