بالفيديو.. دعوات اردنية لمقاطعة فيلم موت على النيل

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كما يبرز اسم فيلم محارب الصحراء الذي تنتجه السعودية بميزانية مئة واربعين مليون دولار ويتكلم عن معركة ذي قار حيث انتصر فيها العرب على جيش كسرى. الفيلم يحمل في طياته اشارات سياسية واضحة تتقاطع مع مصالح التطبيع مع كيان الاحتلال. وبعد فيلم محارب الصحراء ومع بدء عرض فيلم وفاة على النيل، اعلنت سلطات الكويت منع عرضه والسبب بطلة الفيلم غال غادوت وهي جندية سابقة في جيش الاحتلال الاسرائيلي. فيما خرجت دعوات كثيرة لمنع عرض الفيلم في باقي الدول العربية.

وكتبت "مايا رحال": "لماذا لا يحذو الاردن حذو الكويت ولبنان في منع عرض فيلم تمثل فيه مجرمة حرب ومجنده سابقة في جيش الاحتلال وهل سيستمر في تكريس سياسة التطبيع ابتداء من وادي عربة، مرورا باتفاقية المياه مقابل الطاقه، والترويج لقاتلة اطفال وعرضها على شاشاتنا".

وعلق "محمد العموش": "امنعوا الفيلم الصهيوني فيلم من الكيان المحتل الاولى بل يجب أن يمنع عرضه في كل بلاد المسلمين وليس في الأردن فقط، علما أن الكويت منعت عرضه".

بدوره علق "عبد السلام" ساخرا على فيلم محارب الصحراء وقال. فيلم محارب الصحراء من انتاج سعودي عن انتصار العرب على الفرس في معركة ذي قار. واخيرا سنرى انتصارا سعوديا على إيران ولكن هذه المرة عبر الأفلام والمسلسلات بعد أن عجزت عن مواجهتها بالواقع.

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