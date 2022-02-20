الصحة الايرانية: نحو 17 ألف إصابة و 242 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 16 ألفا و 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 942 ألفا و 452 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2315 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4053 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 489 ألفا و 920 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 242 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 135 ألفا و 40 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 151 ألفا و 678 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 100 ألفا و 697 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و 214 ألفا و 679 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 139 مليونا و 467 ألفا و 54 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 46 مليونا و 620 ألفا و 277 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وحسب التقرير هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 337 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 64 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 47 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة).