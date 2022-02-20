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السيد صفي الدين: الولايات المتحدة تمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي

السيد صفي الدين: الولايات المتحدة تمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي
الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد هاشم صفي الدين، أن من يمنع اللبنانيين من بناء اقتصاد حقيقي هي الولايات المتحدة الأميركية، ولا تريد حلّا في لبنان من أجل مكاسب سياسية تخدم "إسرائيل".

العالم-لبنان

وأكد يجب أن يعرف كل اللبنانيين ويجب أن يعرف الأميركيون وسيعرفون عاجلًا أم آجلًا، إذا استمرّت هذه الضغوطات واستمرّ هذا اللؤم وهذا الحقد على اللبنانيين في معيشتهم وفي مالهم، لن يكون أمامنا خيار إلّا أن نعتمد على أنفسنا وأن نبني بلدنا كما يجب أن تُبنى الأوطان والبلدان، ونمتلك من العقول والإمكانات والقدرات التي تؤهّلنا إن شاء الله مع كل المخلصين والشّرفاء لإعادة بناء لبنان الجديد القويّ المنيع المقاوم المحصّن المستقلّ، والذي يحفظ سيادته البحرية والبرية ونفطه وثرواته المائية ويحفظ حاضر ومستقبل هذا البلد للأجيال الآتية.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية في المنطقة الثانية، والذي أقيم في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، بمشاركة مسؤول منطقة الجنوب الثانية في حزب الله علي ضعون وشخصيات وفعاليات ومعلّمين وطلّاب.

السيد صفي الدين رأى أنه في حال أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى فأعتقد يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا لبناء وطننا، وعندها منكنّس الأميركي وأزلامهم في لبنان

ولفت السيد صفي الدين أننا من هذه الضغوطات سنجترح معجزة بناء لبنان الجديد على أولويات جديدة وعلى ثقافة جامعة حقيقية لكلّ الطوائف والمذاهب والمناطق، بعيدًا عن الزعماء والمتسلّطين والإقطاعيّين الذين تحكّموا بالبلد على مدى أكثر من سبعين أو ثمانين عامًا إلى يومنا هذا.

و قال صفي الدين أنّ مقاومتنا تمكّنت من أن تصمد وهي جاهزة إن شاء الله لأن تبني مستقبلًا ولبنان جديدًا، لأنها مقاومة شعبية وسياسية وجهادية وثقافية وإجتماعية وقدّمت نماذج هامّة ورائدة في كلّ المجالات.

وختم قائلًا لدينا قضية المقاومة وهي العامود الفقري في كل هذه القوة والقدرة، دونها لا مجال أن نبني لا لبنان جديد ولا اقتصاد.

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