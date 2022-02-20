السفارة الأمريكية لدى موسكو تحذر رعاياها داخل روسيا

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وحذرت السفارة الأمريكية في بيانها من أن "هناك تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبرغ وكذلك مناطق التوتر المتصاعد على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وصل أول قطار على متنه 443 من لاجئي دونباس، إلى منطقة فولغوغراد، جنوب غربي روسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية في جنوب غربي روسيا، إنه "وصل اليوم أول قطار مع لاجئين من دونباس إلى منطقة فولغوغراد. ويجري نقل 443 شخصًا إلى مراكز إيواء مؤقتة، وتم تجهيز الأماكن وفقًا للمهام التي حددها الحاكم".

في سياق متصل، استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة "1+1" الأوكرانية: "اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".