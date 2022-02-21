تسريب.. علاء وجمال مبارك يمتلكان حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار

العالم - مصر

وتلقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بها، فيما تمثل هذه التسريبات ضربة كبرى للعديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم.

وظهر اسما جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان ستة حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003.

كما كشفت التسريبات عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الذي وصفته التسريبات بـ"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة".

وكان من بين الشخصيات المصرية أيضا اللواء عمر سليمان الذي وصل أجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

وأصدر البنك بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك، الأمور المعروضة تاريخية في الغالب … وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".