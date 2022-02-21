الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تسريب.. علاء وجمال مبارك يمتلكان حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار

تسريب.. علاء وجمال مبارك يمتلكان حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

كشف تسريب بيانات تتعلق بحسابات بنك "كريدي سويس" أن علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك كان لديهما حساب بقيمة 196 مليون دولار.

العالم - مصر

وتلقت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد خاص بها، فيما تمثل هذه التسريبات ضربة كبرى للعديد من السياسيين ورجال الأعمال في مختلف دول العالم.

وظهر اسما جمال وعلاء مبارك ضمن لائحة البيانات التي كشفت أن الأخوين كانا يمتلكان ستة حسابات على فترات زمنية مختلفة، أحدها فيه 196 مليون دولار في عام 2003.

كما كشفت التسريبات عن وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية من بينهم رجل الأعمال حسين سالم، الذي وصفته التسريبات بـ"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة".

وكان من بين الشخصيات المصرية أيضا اللواء عمر سليمان الذي وصل أجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

وأصدر البنك بيانا قال فيه إنه "يرفض بشدة المزاعم والتلميحات بشأن الممارسات التجارية المزعومة للبنك، الأمور المعروضة تاريخية في الغالب … وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، مما يؤدي إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري".

روابط ذات صلة

إثيوبيا.."آبي أحمد" يوجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن "سد النهضة"

مصر تصدر بيانا عاجلا ضد إثيوبيا على خلفية "سد النهضة"

بالفيديو...تصريحات إعلامية مصرية حول 'عروس الإسماعيلية' تثير الجدل

'افتاء مصر' ترد على تصريحات إعلامي وصف 'الإسراء والمعراج' بقصة وهمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المغرب يقيم منطقة عسكرية ثانية في الحدود مع الجزائر

بذكرى 20 فبراير.. احتجاجات شعبية ضد تدهور الاوضاع المعيشية والسياسية بالمغرب

الحوثي: الاستمرار في استهداف الشعب اليمني جريمة حرب وإرهاب متعمد

فجر اليوم.. حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

قمع أهالي الشيخ جراح والاعتداء على المتضامنين معهم

تسريب.. علاء وجمال مبارك يمتلكان حساب من أصل 6 به 196 مليون دولار