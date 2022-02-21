بالصورة..هذه تغريدة أمير قطر بعد لقائه الرئيس الايراني في الدوحة

العالم- قطر

وقال امير قطر على حسابه الرسمي بموقع تويتر – "ناقشنا سبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى أبرز المستجدات إقليميا ودولياً".

وهذا نص تغريدة امير قطر:

"بحثت مع فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي سُعدت باستقباله اليوم، أوجه تعزيز التعاون بين قطر وإيران التي تربطنا معها علاقات تاريخية مبنية على مبدأ حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة. وناقشنا سبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى أبرز المستجدات إقليميا ودوليا".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد مع رئيسي، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري صباح اليوم.

كما عقد أمير قطر والرئيس الإيراني لقاء ثنائياً ناقشا خلاله أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.