نائب رئيس الجمهورية : ايران ترغب في زيادة التعاون الاقتصادي مع جيرانها

العالم - ايران

كما نوه الى اهمية التعاون البيئي ولاسيما الحد من التلوث في "نهر ارس" الحدودي بين ايران وارمينيا؛ داعيا حكومة يريفان الى اتخاذ اجراءاتها لمنع تسرب الملوثات ومعالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في هذا النهر.

الى ذلك، اشاد وزير العدل الارميني بمقاومة الشعب الايراني على مدى 8 سنوات من الحرب المفروضة (1980-1988) ضد الجمهورية الاسلامية لينعم بالسلام اليوم؛ مؤكدا ان ارمينيا ايضا دولة منادية بالسلام وتسعى لترسيخه في مرحلة ما بعد الصراع مع اذربيجان.

واعرب اندراسيان عن امله بان تصب نتائج الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين طهران ويريفان.

كما لفت الى القرار الصادر عن حكومة بلاده حول اجراء "طلب العروض" لاكمال طريق الشمال – جنوب الذي يصل ايران بدولة جورجيا؛ داعيا الشركات الايرانية للمساهمة في هذا المشروع.

واشار وزير العدل الارميني الى التعاون القضائي بين البلدين، والذي جرى بموجه خلال الايام الاخيرة استرداد 7 من المدانيين الايرانيين وفقا لقرارات المحاكم الارمينية الى الجمهورية الاسلامية؛ معلنا بأن القضاء في بلاده يواصل النظر في ملفات 30 مدانا اخرين لهذا الغرض.

ختاما، قدم انراسيان دعوة الى دهقان، لزيارة ارمينيا.